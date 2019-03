‘Vergelijk China en VS op vitale kwesties’

De handelsdelegaties van China en de Verenigde Staten hebben op veel ,,vitale punten” overeenstemming bereikt. Ook hebben de partijen gesproken over de noodzaak om elkaars monetaire beleid gade te slaan. Dat zie Yi Gang, de gouverneur van de Chinese centrale bank. Exacte details over de voortgang in de gesprekken gaf hij niet.

China en VS proberen tot een akkoord te komen, om daarmee een punt te kunnen zetten achter hun voortdurende handelsvete. Yi is één van de Chinese afgevaardigden aan tafel met de Amerikanen. Volgens hem is onder meer gesproken over de Chinese munt en eerdere toezeggingen aan de G20-landen om niet deel te nemen aan concurrentieverstorende maatregelen over valutakwesties.

De VS beschuldigden China eerder van manipulatie van de valuta, waarbij de yuan kunstmatig laag wordt gehouden om de Chinese export te stimuleren. Volgens Yi is de kou over valutamanipulatie uit de lucht. China vindt dat de handel in twee richtingen eerlijk en gelijk moet zijn.