Aanklacht tegen aanpak intimidatie Google

De omstreden Android-bedenker Andy Rubin heeft Google enkele jaren terug verlaten met een aandelenpakket van 150 miljoen dollar terwijl hij werd beschuldigd van verkrachting. Dat staat in een rechtbankaanklacht van beleggers die maandag openbaar werd.

De beschuldiging stelt de aanpak van intimidatie bij Google verder ter discussie. Vorig jaar kwam aan het licht dat Rubin een vrouwelijke medewerker met wie hij een affaire had tegen haar zin zou hebben gedwongen tot orale seks. Dat maakte zijn positie onhoudbaar. Het gerucht ging al dat hij niettemin een vertrekpremie van 90 miljoen dollar had meegekregen.

In de rechtszaak claimen beleggers dat het bestuur van het bedrijf taken verzaakt zou hebben. Het stoort hen dat Google Rubin niet direct op straat zette maar hem in de luwte liet vertrekken met een gouden handdruk.

De laatste tijd spelen meerdere soortgelijke kwesties bij het techbedrijf. Google-baas Sundar Pichai ging al door het stof met een excuses. In de nieuwe stukken staat dat Larry Page, topman van moederbedrijf Alphabet, persoonlijk had ingestemd met de beloning van Rubin, ondanks dat andere bestuurders van het concern het er niet mee eens waren.