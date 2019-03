Auto-alliantie werkt aan één bestuur

De Frans-Japanse auto-alliantie tussen Renault, Nissan en Mitsubishi wil naar één bestuur toe. Een woordvoerder van Renault bevestigde berichten in de media daarover. Het nieuwe bestuur moet de aansturing van de alliantie vergemakkelijken in de nasleep van de arrestatie van Carlos Ghosn in Japan. De automagnaat had bij alle drie de bedrijven een vinger in de pap en stuurde de alliantie aan.

De alliantie zal volgens bronnen twee in Nederland gevestigde bedrijven opdoeken. De samenwerkingsverbanden Renault-Nissan en Nissan-Mitsubishi hebben nu beide een Nederlandse firma. Die worden vervangen door een nieuw bedrijf dat naar verwachting geleid zal worden door Renault-voorzitter Jean-Dominique Senard. Met de nieuwe regeling willen de drie automakers op gelijkwaardiger manier tot beslissingen komen.

Sinds de arrestatie van Ghosn stuurt met name Nissan aan op een grotere rol in de alliantie. Bovendien zou Ghosn, die van fraude wordt beschuldigd, de Nederlandse firma’s hebben gebruikt om geld weg te sluizen.

Renault, Nissan en Mitsubishi hebben voor dinsdag een persconferentie aangekondigd.