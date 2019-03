Scepsis over Boeing 737 MAX-vliegtuigen

De ramp dit weekend met de Boeing 737 MAX-8 van Ethiopian Airlines is voor verschillende luchtvaartmaatschappijen reden om het toestellen van dit type voorlopig aan de grond te houden. Onder meer in China en Indonesië blijven toestellen in de hangar. TUI, de vooralsnog enige Nederlandse gebruiker van dit type Boeing, blijft er voorlopig wel mee vliegen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft geen signalen binnengekregen dat het vliegen met het toestel onveilig zou zijn.

De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing zei maandag dat het onderzoek naar de crash van Ethiopian Airlines, waarbij alle 157 inzittenden om het leven kwamen, zich in de beginfase bevindt en dat het niet nodig is om nieuwe richtlijnen te geven voor gebruikers van zijn 737 MAX-8-vliegtuigen op basis van de informatie die het tot nu toe heeft. De ILT benadrukt dat de uitkomsten van het Boeing-onderzoek leidend zijn alvorens de autoriteiten maatregelen zullen nemen.

In China, Ethiopië en Indonesië, maar ook in een aantal andere landen, worden de vliegtuigen van het betreffende type voorlopig aan de grond gehouden. Dit komt vooral doordat vijf maanden geleden eenzelfde toestel van het Indonesische Lion Air neerstortte. Daarbij kwamen 189 mensen om het leven. Dat kwam volgens het eerste onderzoek door een technisch mankement.

Autoriteiten in Zuid-Korea gaan de Boeings 737 MAX-toestellen aan een extra controle onderwerpen. TUI zegt de ontwikkelingen rond het onderzoek nauwlettend in de gaten te houden, maar ziet geen reden om de toestellen aan de grond te houden. De reisorganisatie heeft naar eigen zeggen nauw contact met de fabrikant en luchtvaartautoriteiten, en zal eventuele extra aanwijzingen opvolgen.

Corendon krijgt later dit jaar en volgend jaar de beschikking over twee Boeing 737 MAX-toestellen. Het eerste toestel wordt in mei afgeleverd. In april volgend jaar volgt een tweede. KLM heeft geen toestellen van het type in gebruik. Luchtvaartmaatschappijen die volgens Boeing al wel vliegen met de 737 MAX zijn onder meer Icelandair, Norwegian Air en LOT Polish Airlines.