‘Bedrijven denken meer mensen aan te nemen’

Nederlandse werkgevers denken opnieuw meer personeel aan te zullen nemen in de komende maanden. In de financiële sector zijn de verwachtingen voor het eerst sinds begin 2014 negatief. Dat komt naar voren uit een onderzoek van uitzender Manpower.

De arbeidsmarktbarometer voor het tweede kwartaal van dit jaar kwam net als in het huidige kwartaal uit op 4 procent. Dat cijfer geeft het percentage werkgevers weer dat een toename van het personeel verwacht, min het percentage dat een afname van het aantal werknemers voorspelt.

In de financiële sector is de stemming juist omgeslagen. Het kost bedrijven in die sector zo veel moeite mensen aan te nemen, dat ze door de bank genomen een kleine afname van het personeel verwachten. Ook in de landbouw en visserij en de transportsector is de stemming negatief. Werkgevers in de energiesector en de bouw zijn met scores van respectievelijk plus 19 procent en plus 14 procent het positiefst gestemd.

Ook regionaal zijn er grote verschillen. Zowel in het westen als het oosten van het land denken werkgevers meer personeel aan te nemen. In het zuiden en met name het noorden zijn werkgevers negatief gestemd.

Volgens Manpower is het voor bedrijven lastig om de juiste kandidaten te vinden voor vacatures. Directeur Jeroen Zwinkels van de Nederlandse tak van Manpower zegt dat bedrijven meer op scholing moeten inzetten zodat ze zich ,,niet meer blind hoeven te staren op het vinden van de juiste kandidaat”.