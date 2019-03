Beurzen wachten op brexitstemming

De Amsterdamse aandelenbeurs bleef dinsdagochtend dicht bij huis. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers hielden hun kruit droog in afwachting van de belangrijke stemming in het Britse parlement over de brexitdeal van premier Theresa May. Op het Damrak zakte Adyen nadat een groep aandeelhouders hun stukken van de hand deed.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur vrijwel vlak op 535,34 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 764,46 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,1 procent.

Londen steeg een fractie. May heeft ,,wettelijk bindende garanties” over de regeling rond de Ierse grens gekregen van de EU. Met deze garanties hoopt de Britse premier dat ze haar brexitplan dinsdagavond alsnog door het Lagerhuis kan krijgen. Het Britse pond steeg in waarde.

Adyen was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een min van ruim 5 procent. Een groep aandeelhouders van het betaalbedrijf heeft voor zo’n 1,5 miljard euro aan aandelen in de markt gezet. Volgens Adyen waren er geen bestuursleden of werknemers onder de verkopers. Analisten van KBC Securities verwachten meer van dergelijke verkooptransacties in de toekomst.

Maaltijdbestelsite Takeaway was koploper in de MidKap met een plus van 1,5 procent. Grootste stijger in de AEX was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een winst van 2,4 procent. Telecomconcern KPN sloot de rij met een verlies van 0,8 procent.

BinckBank won 0,2 procent. Saxo Bank lanceerde het eerder aangekondigde overnamebod op de onlinebroker. Batenburg Techniek steeg 1,3 procent. De technisch dienstverlener wil zijn beursnotering beƫindigen. Het bedrijf, dat al voor meer dan 95 procent in handen is van VP Exploitatie, biedt 46 euro per aandeel inclusief dividend op alle uitstaande aandelen.

In Frankfurt zakten Deutsche Bank en Commerzbank ruim 1 procent. De Duitse minister van Financiƫn bevestigde dat de twee grootste banken van Duitsland fusiegesprekken voeren. Autobouwer Volkswagen hield een beleggersdag en verloor 0,5 procent.

De euro was 1,1268 dollar waard, tegen 1,1228 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 57,38 dollar. Brent steeg 1,1 procent in prijs tot 67,32 dollar per vat.