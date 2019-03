Boeing voert software-update uit op 737 MAX

Boeing zal de komende weken een software-update gaan uitvoeren op toestellen van het type 737 MAX-8. Dat bevestigde de vliegtuigmaker, nadat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA meldde dat het tegen april ontwerpwijzigingen in het gewraakte toestel van Boeing zou verplichten. Het toestel is volgens de FAA wel luchtwaardig.

In vijf maanden tijd was de Boeing 737 MAX-8 betrokken bij twee vliegtuigrampen. Afgelopen weekend stortte een toestel van Ethiopian Airlines neer waarbij alle 157 inzittenden om het leven kwamen. Eind vorig jaar gebeurde in Indonesië hetzelfde met een toestel van Lion Air waarbij 189 mensen aan boord van het vliegtuig het leven lieten.

Boeing verwees in de melding van de software-update niet naar de recentste crash. De ramp met het Lion Air-toestel was al reden geweest voor het bedrijf om aanpassingen door te voeren aan het vliegtuig. ,,Om een veilig vliegtuig nog veiliger te maken”, aldus Boeing.

Ondertussen groeit de weerstand tegen het gebruik van het toestel. Hielden eerder al Chinese, Indonesische en Ethiopische luchtvaartmaatschappijen de Boeing 737 MAX-toestellen aan de grond, nu heeft Singapore besloten vluchten met de Boeing tijdelijk te schrappen. Het verbod heeft onder meer impact op de vluchtschema’s van SilkAir, dochtermaatschappij van Singapore Airlines, China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines en Lion Air.

Verder maakte ook Aeromexico bekend voorlopig niet met het toestel te vliegen. Die beslissing werd eerder ook door het Braziliaanse Gol, Cayman Airways van de Kaaimaneilanden en het Argentijnse Aerolineas Argentinas genomen. Ook in Australië blijft het toestel voorlopig aan de grond.

Volgens de internationale luchtvaartassociatie IATA, dat wereldwijd circa 260 maatschappijen vertegenwoordigt, is het wachten op de onderzoeksresultaten vanuit Ethiopië, voordat er conclusies kunnen worden getrokken. De IATA nam kennis van de beslissing van luchtvaartautoriteiten in China, Indonesië en Singapore om voorlopig niet met de gewraakte toestellen te vliegen.