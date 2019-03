Industriële productie nagenoeg vlak

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in januari fractioneel hoger dan dezelfde maand een jaar eerder. De stijging met 0,1 procent volgt op de daling van de productie in december, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

De productie van de metaalproducentenindustrie steeg in januari het sterkst. Hier was sprake van 9 procent groei. Ook de productie van de rubber en kunststof, transportmiddelen, elektrische en elektronische industrie was hoger dan een jaar eerder. De farmaceutische, chemische, machine- en voedingsmiddelenindustrie produceerden in januari minder dan een jaar eerder.

Van december op januari steeg de productie met 2,8 procent. Verder meldde het CBS dat het producentenvertrouwen in de industrie in februari iets is gestegen.