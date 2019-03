Koffieprijs daalt naar recordniveau

Koffie is in jaren niet zo goedkoop geweest. Door een groot aanbod van arabica-bonen zakte de prijs tot het laagste niveau sinds 2006. Met name Brazilië, dat vorig jaar een recordoogst had, is voor de prijsdaling verantwoordelijk. Of de consument daar op korte termijn van gaat profiteren, is onduidelijk.

In het afgelopen jaar daalde de prijs al met een vijfde. Een Amerikaans pond, oftewel 453,6 gram, koffiebonen kostte dinsdag in New York minder dan 95 cent. De Braziliaanse oogst is dit jaar naar verwachting weer fors, waardoor de prijs voorlopig niet zal opkrabbelen. In andere delen van Latijns-Amerika zijn koffieboeren getroffen door minder weer, wat mogelijk wat tegenwicht biedt.

Met Braziliaanse koffie werd een aantal jaren flink verdiend. Meer boeren zijn daarom ook koffie gaan verbouwen. Als de prijs zakt is het voor koffieboeren echter moeilijk om naar een ander gewas om te schakelen. Eenmaal geplant gaan koffieplanten meerdere jaren mee. Bij een lage prijs gebruiken boeren soms wel minder kunstmest of snoeien ze hun struiken om zo de oogst te verkleinen.