Meer octrooien voor Nederlandse bedrijven

Nederlandse bedrijven hebben weer meer patenten toegekend gekregen. Vorig jaar werden 3782 octrooien verleend, een stijging van ruim 18 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat komt naar voren in het jaarrapport van het Europees Octrooibureau (EOB).

Het aantal aanvragen van een patent steeg ook. Nederlandse bedrijven vroegen samen 7140 keer een Europees octrooi aan, een stijging van 1,4 procent.

Nederland staat daarmee wereldwijd op de achtste positie van grootste patentaanvragers. Binnen de Europese Unie neemt ons land de vierde positie in. Wanneer wordt gekeken naar het aantal aanvragen per hoofd van de bevolking is Nederland wereldwijd nummer twee, na Zwitserland. ,,Dat maakt het tot een van de meest innovatieve landen ter wereld”, stelt EOB-voorzitter António Campinos.

Philips was wederom het actiefste Nederlandse bedrijf op het vlak van intellectueel eigendom. Het medisch-technologische bedrijf vroeg 1617 keer een patent aan. Signify, de voormalige lichtdivisie van Philips, stond met 573 aanvragen op de tweede plek.

Dankzij de concentratie technologie-ondernemingen in Eindhoven is Noord-Brabant de belangrijkste provincie voor octrooiaanvragen. De helft van alle Nederlandse aanvragen kwam uit deze regio.

Het totale aantal octrooiaanvragen bij het EOB steeg met 4,6 procent tot 174.317. De meeste daarvan kwamen uit de Verenigde Staten, die goed zijn voor een kwart van alle verzoeken. Duitsland en Japan vervolmaken de mondiale top 3.