Bestedingen online shoppen naar 23,7 miljard

Nederlandse consumenten hebben het afgelopen jaar 23,7 miljard euro online uitgegeven aan producten en diensten. Dat is 10 procent meer dan het jaar ervoor, zo komt naar voren uit onderzoek van GfK uitgevoerd in opdracht van Thuiswinkel.org in samenwerking met PostNL.

Bijna alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (96 procent) kochten in 2018 wel iets online. Er werd 13,1 miljard euro aan producten uitgegeven en een iets kleiner deel aan diensten. Daarmee is online shoppen nu goed voor 9,65 procent van de retailsector.

De onderzoekers zien verder een verdere stijging van het gebruik van smartphones bij online winkelen. Telefoons zijn nu desktop computers voorbij op de lijst van meest gebruikte apparaten. Laptops worden wel nog vaker gebruikt.