Bloemen- en plantenexport trekt aan

De export van bloemen en planten is de voorbije maand fors gestegen ten opzichte van februari vorig jaar. De uitvoer werd vooruitgeholpen door sterke verkopen rond Valentijnsdag en meer vraag vanuit Oost-Europa. De toename volgt op een ,,gematigde start” in januari, aldus branchevereniging VGB.

Volgens de statistieken van Floridata steeg de export in februari met 6 procent op jaarbasis. Daarbij moet worden aangetekend dat een jaar eerder sprake was van een zeer koude periode die de handel geen goed deed. De grens van 1 miljard euro aan exportwaarde werd voor het derde jaar op rij al na twee maanden overschreden. De plantenomzet steeg de eerste maanden van dit jaar met 7 procent tot 359 miljoen euro. Bloemen waren goed voor 725 miljoen euro, 2,5 procent meer op jaarbasis.

De VGB benadrukte de zorgen die leven over de twee grootste markten. De uitvoer naar nummer één Duitsland hapert en met brexit voor de deur is de toekomst van nummer twee Engeland ongewis. Wereldwijd blijft het vooruitzicht op groei gunstig, meent de VGB. Onder meer de export naar Polen en Rusland zit stevig in de lift. De landen staan in de top vijf van exportbestemmingen.