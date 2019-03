Brexitperikelen houden beurzen in bedwang

De Europese beurzen lieten woensdag weinig beweging zien. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond de brexit in de gaten na de nieuwe afwijzing van de brexitdeal door het Britse parlement. Op het Damrak werd ForFarmers lager gezet na tegenvallende resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 536,81 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 765,78 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt verloor 0,1 procent. Parijs steeg 0,2 procent.

De hoofdindex in Londen daalde 0,1 procent. Het Britse Lagerhuis stemt woensdag over de vraag of de Britten zonder deal de EU moeten verlaten. Als die no-deal optie wordt afgewezen, volgt donderdag een stemming over de vraag of de regering zich moet inzetten voor uitstel van de brexit.

ForFarmers leverde bijna 7 procent in bij de kleinere bedrijven. Het veevoederbedrijf blijft last houden van de lange periode van droogte afgelopen zomer en verwacht dat die problemen ook in het eerste halfjaar van 2019 op de resultaten zullen drukken. Door de tegenvallende resultaten wil ForFarmers in de kosten snijden en banen schrappen.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een winst van 1,8 procent. Biotechnoloog Galapagos stond onderaan met een verlies van 0,8 procent. In de MidKap stond betaalbedrijf Adyen bovenaan met een plus van bijna 3 procent. Chipbedrijf Besi sloot de rij met een min van 1,2 procent.

Maritiem dienstverlener SBM Offshore profiteerde van een adviesverhoging door ODDO BHF en steeg 1,1 procent. Baggeraar Boskalis won 0,5 procent na een opdracht van 40 miljoen euro in Australiƫ.

In Frankfurt zakte sportartikelenfabrikant Adidas bijna 3 procent na teleurstellende resultaten. Het Duitse energieconcern E.ON daalde 1,5 procent na publicatie van de jaarresultaten. Concurrent Innogy bleef vlak. Het moederbedrijf van Essent leed vorig verlies. In Madrid verloor Inditex ruim 4 procent na teleurstellende resultaten van de Spaanse eigenaar van kledingketens als Zara, Bershka en Pull & Bear.

De euro was 1,1295 dollar waard, tegen 1,1292 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 57,43 dollar. Brent kostte 0,8 procent meer op 67,17 dollar per vat.