Weer onderzoek mogelijk datamisbruik Facebook

NEW YORK (ANP) - Justitie in de Verenigde Staten onderzoekt of Facebook in de fout is gegaan met het delen van gebruikersgegevens. Het Openbaar Ministerie kijkt of de afspraken over het delen van zulke gegevens door de beugel kunnen. Dat meldt The New York Times op basis van ingewijden.

