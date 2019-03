Wessanen in overnamegesprek met PAI

Natuurvoedingsbedrijf Wessanen is in gesprek met een consortium onder leiding van investeerder PAI Partners over een overnamebod. Het bod bedraagt 11,50 euro per aandeel (inclusief dividend) in contanten.

Volgens Wessanen vindt momenteel boekenonderzoek plaats en wordt gesproken over de voorwaarden van de deal. Er is geen zekerheid dat er een transactie zal plaatsvinden. Het aandeel Wessanen sloot donderdag op 9,94 euro.

Wessanen gaf aan dat begin februari de eerste interesse kenbaar werd gemaakt door het consortium. Toen werd door het bedrijf besloten dat het niet in het belang van de belanghebbenden van Wessanen was om de onderhandelingen aan te gaan. Na verschillende herziene voorstellen werd het huidige bod gedaan, wat volgens Wessanen een basis vormt voor verdere gesprekken over een mogelijke deal.