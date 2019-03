Aandeelhouders Juventus zien Ajax zitten

Aandeelhouders van Juventus schatten de kansen voor hun club in de Champions League hoog in. Nadat Ajax bij de loting in Nyon uit de koker kwam, schoot het aandeel Juventus in Milaan omhoog. In Amsterdam was er voor het aandeel Ajax een klein dipje, dat snel weer werd weggepoetst.

Direct na de loting ging de koers van de aandelen Juventus 5,7 procent omhoog, waarop de handel even werd stilgelegd. Na de hervatting daalde de koers enigszins, maar even na 14.00 uur stonden de aandelen nog altijd op een winst van meer dan 4 procent. Ajax stond in Amsterdam vlak.

Ajax speelt eerst een thuiswedstrijd tegen de verliezend finalist van vorig jaar. Die wordt op 10 april gespeeld. Zes dagen later volgt de return in Turijn. Juventus schakelde in de achtste finales Atl├ętico Madrid uit, Ajax rekende over twee duels af met titelhouder Real Madrid.

De winnaar van het treffen tussen Ajax en Juventus neemt het in de halve eindstrijd op tegen Tottenham Hotspur of Manchester City.