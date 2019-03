Autoverkoop EU licht gedaald in februari

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is in februari met 1 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Dat liet autobranchevereniging ACEA weten.

De verkoop bedroeg ruim 1,1 miljoen auto’s. In Duitsland, Frankrijk en Groot-BrittanniĆ« ging de verkoop omhoog, maar daar stond een behoorlijke daling in Spanje en in mindere mate ItaliĆ« tegenover.

In Nederland zakte de verkoop, zoals al eerder gemeld door onder andere Bovag en Rai Vereniging, vorige maand met 14,5 procent tot 29.947 nieuwe personenauto’s, aldus ACEA.

In de eerste twee maanden van dit jaar was een dip in de autoverkoop in de EU van 2,9 procent te zien, tot ruim 2,3 miljoen voertuigen. Voor Nederland werd in januari en februari een min opgetekend van 17,6 procent tot 77.236 nieuwe auto’s.