Boeing-baas zag beloning fors stijgen

Boeing-baas Dennis Muilenburg was vorig jaar goed voor een beloning van 23,4 miljoen dollar. De loonsverhoging van circa 27 procent weerspiegelt volgens de vliegtuigmaker de sterke groei en ontwikkeling van het bedrijf. Dat was voorafgaand aan de tweede dodelijke crash met een toestel van het type 737 MAX in korte tijd, die Boeing ernstig in verlegenheid bracht.

Het basissalaris van Muilenberg bedroeg vorig jaar 1,7 miljoen dollar. Daarbovenop ontving hij onder meer een prestatiebonus van 13 miljoen dollar, bovenop andere regelingen. Zijn salaris herinnert aan de goede prestaties van Boeing voorafgaand aan de huidige misère. Boeing was vorig jaar voor het eerst goed voor een omzet van ruim 100 miljard dollar. Ook qua bestellingen gingen de zaken voor de wind.

Door de crash van zondag in Ethiopië zijn de vooruitzichten een stuk minder rooskleurig. Zeker met het oog op de eerdere ramp in oktober vorig jaar. Vliegtuigen worden uit voorzorg aan de grond gehouden en maatschappijen overwegen hun bestelling bij Boeing te annuleren. De 737 MAX is het bestverkopende toestel van Boeing.