Ford schrapt 5000 banen in Duitsland

De Amerikaanse automaker Ford zet een streep door 5000 banen in Duitsland. Het betreft de standplaatsen in Keulen, Saarlouis en Aken. Dat bevestigde de automaker, nadat berichten over ontslagen de ronde deden.

De banenreductie is onderdeel van de grootscheepse reorganisatie die in januari werd aangekondigd door de autobouwer. Ford maakte toen bekend zijn Europese divisie flink op te schudden. Duizenden banen gaan verloren en meerdere fabrieken sluiten mogelijk hun deuren. Daarmee wil Ford zijn winstgevendheid opkrikken. Ook wordt de productie van sommige automodellen gestaakt.

Bij Ford in Europa werken zo’n 54.000 medewerkers, vooral in Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.