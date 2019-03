Russen eisen veiligheidsgaranties van Boeing

De Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot wil zijn bestelling van twintig Boeing 737 MAX-toestellen annuleren, tenzij de Amerikaanse vliegtuigmaker garant staat voor de veiligheid van de vliegtuigen. Dat zei topman Vitalij Saveljev van Aeroflot.

De nieuwe vliegtuigen zouden in november geleverd worden aan de Russen. De bestelling is bedoeld voor Pobeda, de budgetluchtvaartmaatschappij van Aeroflot.

,,Als er niet 100 procent garantie is dat het vliegtuig veilig is, zal niemand het kopen, dreigde Saveljev. ,,De levering van de bestelde toestellen is pas in november. Als Boeing tegen die tijd zijn veiligheidsprobleem niet oplost, bestellen wij een ander vliegtuig.”

De Russische overheid stelde voor dat Pobeda in de toekomst gebruik kan maken van vliegtuigen van Russische makelij.