‘Trio betaalde 2 miljard voor Zaventem’

Het Nederlandse pensioenfonds APG, de Australische investeerder QIC en verzekeraar Swiss Life hebben samen 2 miljard euro betaald voor Brussels Airport, ook bekend als Zaventem. Dat meldt de Belgische zakenkrant De Tijd. Het trio kocht het belang van 36 procent in de luchthaven van vertrekkend aandeelhouder Macquarie, een Australische investeringsbank.

Ook het Canadese pensioenfonds Omers en een consortium waarin het Nederlandse pensioenfonds PGGM deelnam, waren in de race om het belang in Zaventem te kopen. Zij hadden het nakijken. Uit de verkoop leidt De Tijd af dat Zaventem in totaal 7 miljard euro waard is.

Het kapitaal is na afronding van de deal als volgt verdeeld: APG 16,8 procent, QIC ook 16,8 procent, Swiss Life 2,4 procent, de Belgische overheid 25 procent plus één aandeel en pensioenfonds OTPP 39 procent.

Brussels Airport ontving vorig jaar een recordaantal van 25,7 miljoen passagiers.