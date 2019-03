‘Fusienieuws Commerzbank en Deutsche ophanden’

Deutsche Bank en Commerzbank staan op het punt om officieel aan te kondigen dat ze praten over een fusie. De besturen van de Duitse banken voeren beide zondag afzonderlijk gesprekken over het onderwerp Dat stellen bronnen in de Duitse bankenwereld tegen persbureau Bloomberg.

Al maanden wordt gespeculeerd over verregaande samenwerking en zelfs over een fusie van de financiële instellingen. De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) en zijn staatssecretaris Jörg Kukies zeiden al eerder dat Duitsland krachtige banken nodig heeft en dat de regering openstaat voor ‘economisch zinvolle opties’.

Bij politici leeft de zorg dat Duitse banken tien jaar na de crisis nog steeds in de problemen zitten. Deutsche Bank, de grootste financiële instelling in Duitsland, schreef in 2018 voor het eerst weer groene cijfers – 341 miljoen euro winst – nadat de bank drie jaar achtereen verlies had geleden. De nationale bank is echter nog ver verwijderd van de miljardenwinsten die het voorheen maakte. De Commerzbank schreef vorig jaar met 865 miljoen euro twee keer zoveel winst in de boeken. Toch zagen beide banken hun beurswaarde dalen.

Financiële experts betwijfelen of een fusie de problemen bij beide banken wegnemen. Ook vragen zij zich af of het in moeilijkheden verkerende Deutsche Bank en Commerzbank, dat middenin een reorganisatie zit, samen wel sterk genoeg zijn om meer gewicht in de schaal te leggen om internationaal een grotere rol te spelen.

Eerder deze maand meldde een welingelichte bron aan persbureau Reuters dat de raad van bestuur van Deutsche Bank had ingestemd met gesprekken met Commerzbank. ,,Maar er is geen enkele garantie dat er ook daadwerkelijk een deal komt”, zei deze bron. Er zouden bij een daadwerkelijke fusie duizenden banen op het spel staan.

De Deutsche Bank en Commerzbank wilden geen commentaar geven.