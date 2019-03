‘Handelsruzie zit zakentop niet in de weg’

De handelsruzie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie zit de internationale zakentop die deze zomer in Den Haag wordt gehouden niet in de weg. ,,We hebben verschillen, dat is helder”, aldus minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel).

Ze sprak in een voorstad van Kansas City met de Amerikaanse minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken op een evenement in aanloop naar de Global Entrepreneurship Summit (GES) die op 4 en 5 juni in Nederland is.

De top is volgens Kaag goed voor het vertrouwen. ,,Dit is een praktische en pragmatische manier om vooruit te komen”, zegt Kaag. ,,Het is een onderdeel van een voortdurende dialoog.” Volgens haar moeten we ,,ons niet laten afleiden door de spanningen” in de handelsrelatie.

Washington heeft heffingen opgelegd op Europese staal en aluminium. De EU kwam daarop met tegenmaatregelen. Binnenkort is de verwachting dat er weer beperkte handelsbesprekingen beginnen tussen beide grootmachten.