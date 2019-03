‘Klanten bepalen kledingkeuze bankpersoneel’

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs kondigde onlangs aan dat zijn bankiers niet per se meer in pak op het werk hoeven te verschijnen. In Duitsland onderzoekt de bank Frankfurter Sparkasse nu hoe zijn adviseurs in de toekomst gekleed moeten worden.

De bank vraagt in verschillende filialen hoe hun adviseurs er in de toekomst uit moeten zien. Twee medewerkers namen daarvoor deel aan een fotoshoot, waarin verschillende outfits werden gepresenteerd. Dat ging van pak met stropdas tot jeans en sneakers. ,,Op basis van de onderzoeksresultaten willen we aanbevelingen doen, die overigens niet bindend zijn”, aldus een zegsman van de bank.

Frankfurter Sparkasse is niet het enige Duitse financiĆ«le concern dat kledingstijl op de agenda heeft staan. Zo introduceerde Hamburger Sparkasse enkele jaren geleden al een informele code. ,,De gebruikelijke stropdas is inmiddels niet meer mogelijk”, zo zei een woordvoerder.