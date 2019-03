Prada voelt zwakke Chinese munt

Het Italiaanse modehuis Prada heeft vorig jaar afgesloten met een lagere winst. Het merk had last van de zwakkere yuan, waardoor Chinese toeristen in Macau en Hongkong minder uitgaven aan luxetassen, -schoenen en -jassen. De omzetgroei in deze belangrijke markt viel daardoor tegen.

Tegelijkertijd tastte Prada dieper in de buidel om zijn producten beter via social media, digitale kanalen en speciale evenementen te promoten. Het merk dreigde de afgelopen jaren de aansluiting te verliezen bij modebewuste consumenten, waardoor hogere marketinguitgaven nodig waren.

De operationele winst viel met 324 miljoen euro een tiende lager uit ten opzichte van een jaar eerder. Onder de streep resteerde een winst van 205 miljoen euro, tegen bijna 250 miljoen euro een jaar eerder. De omzet dikte 3 procent aan tot 3,1 miljard euro.

Prada waarschuwde eerder al dat de economische groeivertraging in China tot mindere resultaten zou leiden. Niettemin kwam de winstdaling als een verrassing voor beleggers. Het aandeel Prada maakte maandag op de beurs in Hongkong een duikeling van bijna 11 procent.