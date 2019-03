‘Sobere gongslag’ op beurs om schietpartij

De aandelenbeurs in Amsterdam heeft de gebruikelijke gongceremonie van dinsdag afgelast uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij in Utrecht. De beurshandel zal in plaats daarvan worden geopend met een ,,sobere gongslag”, heeft beursuitbater Euronext laten weten.

Dagelijks wordt er op Beursplein 5 een bedrijf of organisatie in het zonnetje gezet. Ze mogen de beursdag dan inluiden door om 09.00 uur op de gong te slaan. Deze handeling is puur ceremonieel. Volgens het programma zou Leon Planken, de oprichter van onlinebrillenverkoper Charlie Temple, dinsdag de gong luiden om de overname van zijn bedrijf door het beursgenoteerde optiekbedrijf GrandVision te vieren.