VEB: ING moet communicatie verbeteren

ING lijkt een structureel probleem te hebben met de interne communicatie en controle. Nieuwe witwaspraktijken, deze keer in Italië, voeden de vrees dat de bank tekortschiet in het voorkomen van dit soort frauduleuze handelingen. Dat zegt directeur Paul Koster van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) op zakenzender BNR.

Volgens de VEB zien aandeelhouders van ING het aandeel achterblijven op de beurs. Ook het feit dat de Italiaanse tak van de bank de komende tijd geen nieuwe klanten mag aannemen, zal de koers geen goed doen. ING is op de vingers getikt door de centrale bank van Italië. Die stelde na een inspectie tussen oktober 2018 en januari 2019 vast dat er fouten gemaakt zijn bij de controle door de bank.

In het pas verschenen jaarverslag over 2018 wordt er door ING niet over de Italiaanse toestanden gesproken. De communicatie moet een stuk beter, aldus Koster. Hij stelt dat ervaring leert dat een onderneming heel goed weet als een toezichthouder een onderzoek is gestart. ,,Dus is de vraag of de communicatie tussen verschillende kantoren van ING wel goed is geregeld.”