Beurs Amsterdam sluit iets hoger

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag iets hoger gesloten. Ook elders in Europa noteerden de beurzen plussen, mede geholpen door meevallende cijfers over het Duitse beleggersvertrouwen. Verder was er weinig richtinggevend nieuws en ging de aandacht vooral uit naar de ontwikkelingen rond de brexit en de Amerikaanse centrale bank, die is begonnen aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent in de plus op 552,65 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 780,52 punten. De graadmeters in Parijs en Londen stegen tot 0,3 procent. Frankfurt won 1,1 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was industrieel toeleverancier Aalberts Industries met een winst van bijna 3 procent. Informatieleverancier RELX was hekkensluiter met een min van 1,7 procent. Wetenschappelijk uitgever Elsevier, onderdeel van RELX, heeft te maken gehad met een datalek. Techwebsite Motherboard stelt dat daardoor e-mailadressen en wachtwoorden van onder meer universiteitsmedewerkers tijdelijk op straat lagen.