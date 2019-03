Groen Wall Street in afwachting rentebesluit

Verder neemt vastgoedreus Jones Lang LaSalle (0,6 procent hoger) kapitaalmarktdienstverlener HFF over voor 2 miljard dollar. Daarnaast staat supermarktketen Walmart in de belangstelling (0,3 procent hoger) vanwege een mogelijke overname van zijn Britse dochterbedrijf Asda door Sainsbury.

Tesla opent 0,5 procent lager. De maker van elektrische auto’s staat onder de aandacht omdat de beurswaakhond SEC de argumenten van Tesla-topman Elon Musk over zijn twittergedrag weerlegde. Musk twitterde eerder dit jaar verkeerde aantallen auto’s die Tesla zou geproduceerde hebben. Volgens de SEC was dat een overtreding.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit en de toelichting van de koepel van de Amerikaanse centrale banken die aan een tweedaagse beleidsvergadering beginnen in Washington. De president van de Federal Reserve sloeg de afgelopen tijd een afwachtende toon aan met betrekking tot renteverhogingen. Verder staan meerdere bedrijven in de belangstelling.

