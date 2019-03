Kleine winsten op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag kleine winsten zien. Beleggers deden het rustig aan en hielden de blik gericht op ontwikkelingen rond de brexit en de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 554,19 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 780,27 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen stegen tot 0,4 procent. Frankfurt won 0,8 procent na een stijging van het Duitse beleggersvertrouwen.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was industrieel toeleverancier Aalberts met een winst van ruim 2 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM sloot de rij met een verlies van 0,6 procent. Bij de middelgrote bedrijven stond chipbedrijf Besi bovenaan met een plus van 2,6 procent. Grootste daler was metalenspecialist AMG met een min van 1,1 procent.

TomTom steeg 0,8 procent. De aandeelhouders van het navigatiebedrijf hebben zich achter de verkoop van de Telematics-divisie aan de Japanse bandenfabrikant Bridgestone geschaard. Op een buitengewone aandeelhoudersvergadering stemden ze ook voor het voorstel om 750 miljoen euro aan de aandeelhouders terug te geven.

In Londen klom mijnbouwgigant Antofagasta ruim 4 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het concern zag de winst afgelopen jaar dalen, maar is positiever over het lopende boekjaar. Het Franse kabel- en telecomconcern Iliad kwam ook met resultaten. De concurrent van Altice Europe zag de winst in 2018 flink dalen en werd 1,9 procent lager gezet in Parijs.

Danske Bank raakte 5 procent kwijt in Kopenhagen. Aandeelhouders verwierpen maandag een voorstel voor een onafhankelijk onderzoek naar problemen met het tegengaan van witwassen. In Londen verloor onlinekledingverkoper Asos 5,1 procent na tegenvallende prestaties in de VS.

De euro was 1,1349 dollar waard, tegen 1,1327 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 59,50 dollar en Brent werd 0,9 procent duurder op 68,12 dollar per vat.