Metaal-cao definitief na instemming FNV-leden

De cao metalektro is definitief vastgesteld. De leden van FNV Metaal hebben met het in februari bereikte cao-akkoord ingestemd, liet de bond dinsdag weten. Eerder stemde de achterban van CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 al in met het akkoord.

De principe-overeenkomst volgde in februari na een maandenlange stakingsgolf bij tal van metaalbedrijven, zoals Fokker, VDL Nedcar, ASML en DAF. De gemoederen liepen dikwijls hoog op, waarbij werkgevers actievoerders verweten onverantwoord bezig te zijn met de stakingen. Bonden klaagden over een gebrek aan inschikkelijkheid bij ondernemers.

In het akkoord is onder meer een loonsverhoging in drie stappen afgesproken. Per 1 februari krijgen de werknemers er 3,5 procent meer loon bij. Daar komt in augustus nog eens 58 euro bruto bij, en 116 euro bruto begin 2020. Ook gelden de verhogingen voor uitzendkrachten. Daarnaast komt er een generatiepact, waardoor oudere werknemers de gelegenheid krijgen om minder te werken en jongeren de kans krijgen op vast werk.

De cao Metalektro heeft een looptijd van 1 juni 2018 tot 1 december 2020 en geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in de grootmetaal.