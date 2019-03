De films en series van Netflix zijn niet te zien op het nieuwe streamingplatform dat Apple deze maand lanceert. Dat heeft topman Reed Hastings van Netflix maandag gezegd.

,,Wij willen dat mensen onze content via ons eigen platform zien. We hebben ervoor gekozen om niet te integreren in hun service.”

Apple is van plan om op 25 maart een videostreamingdienst te introduceren. Het idee is om originele content te combineren met de programmering van partners, waaronder HBO en Starz.