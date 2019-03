Nikkei nipt lager in afwachtende handel

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag nipt lager gesloten. Beleggers hielden hun kruit droog voorafgaand aan de tweedaagse rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag begint. Ook werd uitgekeken naar de verdere ontwikkelingen rond de brexit en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,1 procent in de min op 21.566,85 punten. Een stijging van de Japanse yen zorgde voor koersdruk onder de exportbedrijven. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron verloor 0,4 procent en technologieconcern Panasonic daalde 0,7 procent. De financiƫle bedrijven waren daarentegen in trek. Verzekeraar Dai-ichi Life klom 1,3 procent en Sumitomo Mitsui Financial Group won 1 procent.

Japan Display dikte 7,3 procent aan. De in Singapore gevestigde investeerder Effissimo liet weten zich meer te willen bemoeien met het bestuur van het bedrijf en mogelijk met voorstellen te zullen komen. Eerder zag het fonds zijn belang in de beeldschermenmaker puur als belegging.

Ook elders in het Verre Oosten lieten de beurzen kleine verliezen zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,2 procent. De Kospi in Seoul leverde 0,1 procent in en de All Ordinaries in Sydney eindigde met een verlies van 0,1 procent.