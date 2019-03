AEX doet stapje terug

De aandelenbeurs in Amsterdam deed woensdag een stapje terug. Ook elders in Europa lieten de meeste beurzen weinig beweging zien. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag naar buiten komt. In Frankfurt kelderde Bayer na een nederlaag in een Amerikaanse rechtszaak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 551,81 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 779,08 punten. De beursgraadmeter in Parijs bleef vlak. Ook Londen stond ongewijzigd. De Britse premier Theresa May zal de Europese Unie waarschijnlijk vragen om een uitstel van ongeveer drie maanden van de brexit.

De beurs in Frankfurt zakte 0,7 procent, door een fors koersverlies van Bayer. Het chemieconcern leed een nederlaag in de eerste ronde van een zaak over onkruidverdelger Roundup. Het is al de tweede zaak waarin Roundup door een rechtbank als kankerverwekkend wordt aangemerkt. Het middel werd door het inmiddels door Bayer overgenomen bedrijf Monsanto op de markt gebracht. Het aandeel Bayer kelderde bijna 12 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was staalmaker ArcelorMittal met een verlies van 1,1 procent. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield voerde de stijgers aan met een winst van 0,7 procent. In de MidKap sloot luchtvaartcombinatie Air France-KLM de rij met een min van 2,1 procent. Kabel- en telecomconcern Altice Europe stond bovenaan met een plus van 1,6 procent.

Bij de kleinere bedrijven won distributeur B&S Group 1,8 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley.

In Londen dikte Inmarsat 16 procent aan. Het Britse satelliettelecombedrijf heeft een voorlopig overnamebod ontvangen van ongeveer 3,3 miljard dollar van een groep investeerders onder leiding van Apax Partners. Het Belgische postbedrijf Bpost, dat met resultaten kwam, klom 6 procent.

De euro was 1,1344 dollar waard, tegen 1,1356 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 59,10 dollar. Brent kostte 0,4 procent meer op 67,85 dollar per vat.