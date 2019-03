Bayer verliest zaak over onkruidverdelger

Chemieconcern Bayer heeft een nederlaag geleden in de eerste ronde van een zaak over onkruidverdelger Roundup. Een Amerikaan had de zaak aangespannen omdat hij kanker zou hebben gekregen door het gebruik van het goedje. Een jury in San Francisco bepaalde dat Roundup inderdaad verantwoordelijk is voor de ziekte van de man. In een volgende fase moet de jury beslissen over de schadevergoeding.

Het is al de tweede zaak waarin Roundup door de rechtbank als kankerverwekkend wordt aangemerkt. Het middel werd door Monsanto op de markt gebracht. Dat Amerikaanse bedrijf werd door Bayer overgenomen.

Volgens juridische experts komt het moment voor een schikking voor Bayer met de nieuwe uitspraak een stap dichterbij. De jurybeslissing bewijst dat de eerste uitspraak geen fout was en leidt mogelijk tot een vloed aan nieuwe zaken die nu snel zullen worden aangespannen.

Bayer betreurt de beslissing van de jury. Het bedrijf meent dat ,,de wetenschap bevestigt dat onkruidverdelgers op basis van glyfosaat geen kanker veroorzaken”.