Britse pond lager na verzoek uitstel brexit

Het Britse pond sterling verloor woensdag aan waarde tegenover andere munteenheden, na het verzoek van premier Theresa May voor een uitstel van de brexit tot 30 juni. Dat verzoek stuit op verzet in Brussel in verband met de Europese verkiezingen. Het pond ging circa 1 procent in waarde omlaag tegenover de euro en de dollar.

De Europese verkiezingen worden van 23 tot 26 mei gehouden en elk EU-land is verplicht die te organiseren. May heeft gezegd dat ze niet wil dat haar land weer meedoet aan de Europese verkiezingen. Dat is volgens haar niet in het belang van het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie kan een kort uitstel daarom niet langer dan tot 23 mei duren.

Voor het uitstel heeft de Britse regering de toestemming nodig van alle andere 27 regeringsleiders van de EU. Zij komen donderdag en vrijdag bijeen in Brussel.