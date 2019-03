Lakeman moet klacht tegen ING-baas toelichten

Financieel activist Pieter Lakeman moet zijn verzoek om vervolging van ING-topman Ralph Hamers bij het gerechtshof in Den Haag komen toelichten. Dat gebeurt op 22 mei. In de brief van het hof staat ING als beklaagde genoemd, maar Lakeman benadrukt dat het louter om Hamers gaat.

Het hof wil nagaan of Lakeman en zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) belanghebbenden zijn bij strafvervolging. Als dat zo is, dan moet het het hof vervolgens bepalen of het Openbaar Ministerie terecht geen vervolging heeft ingesteld tegen Hamers nadat ING voor 775 miljoen euro had geschikt vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken.

Lakeman spande de zogenoemde artikel 12-procedure aan omdat het ,,een gevaarlijke verstoring van het maatschappelijk leven, het publieke debat en het financiĆ«le stelsel” zou betekenen als verantwoordelijke leidinggevenden vrijuit gaan. Wanneer Hamers niet strafrechtelijk wordt vervolgd, dan zal het volgens Lakeman in de toekomst vaker gebeuren dat bestuurder die in de fout gaan zich op kosten van de aandeelhouders zullen vrijkopen.