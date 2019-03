VS blijven grootste handelspartner van EU

De Verenigde Staten waren vorig jaar opnieuw de grootste handelspartner van de Europese Unie. In totaal ging er voor 674 miljard euro aan goederen van de EU-landen naar de VS en omgekeerd. Dat was iets meer dan 17 procent van alle handel met landen buiten de EU, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat.

China is de tweede handelspartner met een bedrag van 605 miljard euro. Het Aziatische land was in 2000 nog goed voor ruim 5 procent van de internationale handel, maar vorig jaar was dat 15,4 procent. Zwitserland (265 miljard euro) en Rusland (254 miljard euro) zijn beide goed voor tussen de 6 en 7 procent van de handel met de EU.

Turkije is met 153 miljard euro goed voor een kleine 4 procent, Japan vertegenwoordigt met 135 miljard euro 3,4 procent van de handel van de EU met landen buiten het handelsblok. Het aandeel van Japan is meer dan gehalveerd sinds het begin van deze eeuw.

Van zowel export als import door EU-landen was 64 procent van de handel met een andere lidstaat. Slowakije spande als uitvoerland de kroon. Dat land exporteerde 86 procent van de producten naar een ander EU-land. In Cyprus was dat maar iets meer dan een kwart.

Nederland importeerde het minst uit andere EU-landen. Mede door het ‘Rotterdam-effect’, waarmee Eurostat doelt op de import van goederen via de Rotterdamse haven die vervolgens weer worden doorgevoerd naar andere EU-landen, komt maar 46 procent van de Nederlandse import uit andere EU-landen.