De euro was 1,1351 dollar waard, tegen 1,1432 bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 59,83 dollar. Brent kostte 1,2 procent meer op 68,40 dollar per vat.

Automaker Ford verloor 2,2 procent. Het bedrijf beloofde honderden miljoenen dollars te investeren in een fabriek in Michigan. Levensmiddelenconcern General Mills won 2,2 procent. Het bedrijf achter merken als Cheerios, Bugles en Häagen-Dazs kwam met beter dan verwachte resultaten en een verhoging van de winstprognose.

De Amerikaanse koepel van centrale banken zegt dit jaar de rente niet te zullen verhogen. Volgend jaar volgt naar verwachting maar één rentestap. Verder werd de groeiprognose voor de Amerikaanse economie neerwaarts bijgesteld. De voorzichtige aanpak van de Fed weerspiegelt de zorgen die leven over de tragere economische groei. Ook leven er twijfels over de lagere energieprijzen die invloed hebben op de inflatie.

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. De beslissingen van de Federal Reserve om geduldig te zijn met renteverhogingen en de balansafbouw te verlagen en op termijn zelfs te stoppen, zorgden tijdens de sessie wel korte tijd voor een impuls. Vooral omdat de centrale bank meer stappen zette dan voorzien. De dollar leverde fors in ten opzichte van de euro.

article

1336349

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. De beslissingen van de Federal Reserve om geduldig te zijn met renteverhogingen en de balansafbouw te verlagen en op termijn zelfs te stoppen, zorgden tijdens de sessie wel korte tijd voor een impuls. Vooral omdat de centrale bank meer stappen zette dan voorzien. De dollar leverde fors in ten opzichte van de euro.

https://nieuws.nl/economie/20190320/wall-street-overwegend-lager-na-fed/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/03/20222037/wall-street-overwegend-lager-na-fed.jpg

Zakelijk