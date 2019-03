Cryptocurrency: dit moet je weten

De bitcoin is afgelopen week door de psychologische grens van 4000 dollar geschoten. 2019 kan de terugkeer van bitcoin betekenen, aldus experts, en een comeback voor de cryptocurrency worden. Dit dankzij gunstige macro-economische trends. Cryptocurrency, we hebben er allemaal ongetwijfeld weleens over gehoord, maar wat is het eigenlijk en hoe investeer je hierin?

Cryptocurrency staat letterlijk voor ‘cryptographic currency’: versleuteld geld. Je kan het zien als computergeld wat je online kunt kopen en aan je digitale portemonnee (wallet) kunt toevoegen. Het grote verschil met papieren geld, naast het feit dat je het niet kunt vasthouden, is dat er bij het (ver)kopen van digitaal geld geen bank aan te pas komt. Er is geen centrale instantie die de wallets beheerd, omdat er geen centrale instanties bestaan bij cryptocurrency. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het beheer en de toegang tot jouw wallet.

Bitcoin

De bitcoin is de bekendste cryptomunt en is de grootste coin op de markt, met het grootste totale vermogen. De meeste mensen hebben van de bitcoin gehoord, omdat deze het populairste is. Er zijn ook nog andere soorten cryptomunten, ook wel alternatieve coins genaamd (zo worden ze ook genoemd: altcoins, dit is de verzamelnaam voor alle cryptocoins naast de Bitcoin), zoals Ethereum, Litecoin en Stratis.

Een transactie van cryptogeld gaat via de blockchain technologie. Dit is een database en infrastructuur om zonder tussenpersoon transacties uit te kunnen voeren. Via blockchain kan je veilig en anoniem betalen met je cryptogeld. Het is een versleutelde manier om transacties uit te voeren, maar dit wil niet zeggen dat het ronder risico is. De afgelopen jaren hebben cryptocurrency een explosieve groei maar ook een scherpe daling meegemaakt. Met het investeren in cryptocurrency kan veel winst behaald worden, maar ook groot verlies.

Snel en gemakkelijk handelen

Het investeren in een digitale munt is nog steeds een hype, zeker nu de spaarrentes alsmaar lager zijn en mensen op zoek zijn naar andere manieren om geld te investeren. Als je gaat investeren in cryptocurrency is het van belang dat je snel en zo gemakkelijk mogelijk kan handelen. Hiervoor is een betrouwbare software nodig. De drempel om te gaan investeren in cryptocurrency is niet zo hoog, omdat je met elk bedrag online kunt instappen. Je betaalt relatief lage transactiekosten, omdat er geen tussenpersoon is.

Als je gaat investeren in cryptocurrency is het belangrijk dat je op de hoogte bent van alle kansen en risico’s die dit met zich meebrengt. Er is geen toezicht, waardoor de eigen verantwoordelijkheid groot is. Investeer alleen in geld dat je een tijdje kunt missen, zorg dat je een sterk wachtwoord hebt en dat je regelmatig back-ups maakt van je digitale portemonnee.