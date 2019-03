‘Nederlandse brexitschade 3 miljard per jaar’

Het vertrek van de Britten uit de Europese Unie komt Nederland op 3,16 miljard euro aan economische schade per jaar te staan. Dat is omgerekend jaarlijks gemiddeld 186 euro welvaartsverlies voor de Nederlander. Dat heeft de gezaghebbende Bertelsmann Stiftung berekend op basis van een brexit met afspraken tussen Londen en Brussel over de scheiding.

Van de provincies worden Zuid-Holland (bijna 700 miljoen euro) en Noord-Holland (660 miljoen) het zwaarst getroffen door een netjes geregelde scheiding, die overigens nog niet rond is.

De Duitse stichting keek naar de handelsvolumes om de gevolgen van de Britse uittreding te schatten voor alle EU-landen en regio’s. Wat voor brexit het ook wordt, Drenthe en Flevoland zullen er economisch het minst last van hebben, blijkt uit de studie.

Het Verenigd Koninkrijk zelf zal het meeste lijden met een jaarlijks welvaartsverlies van tussen de 32 en 57 miljard euro. Voor de EU van 27 landen is dat respectievelijk tussen de 22 en 40 miljard, waarbij Duitsland de meeste klappen oploopt, tussen de 5 en 10 miljard euro per jaar.