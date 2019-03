Duitse industriecijfers drukken op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam gaf vrijdag de openingswinst weer uit handen, evenals de andere Europese beurzen. De stemming kwam onder druk te staan na tegenvallende Duitse industriecijfers en een onverwachte krimp van de Franse economische bedrijvigheid. Beleggers hielden verder de blik gericht op de ontwikkelingen rond de brexit en de handelsbesprekingen tussen Washington en Peking, die volgende week in China worden hervat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 548,31 punten. De MidKap verloor 0,4 procent op 767,05 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,7 procent.

Londen daalde 0,6 procent. De Europese Unie is bereid de brexit uit te stellen tot 22 mei op voorwaarde dat het Britse Lagerhuis het akkoord over de scheidingsvoorwaarden volgende week goedkeurt. Stemt het Britse parlement opnieuw tegen, dan kan uitstel worden verleend tot 12 april.

Grootste stijger onder de hoofdfondsen was chipmachinemaker ASML met een winst van 0,6 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal stond onderaan met een verlies van 1,3 procent. In de MidKap leidde chipbedrijf Besi de kopgroep met een plus van 2 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij met een min van 1,8 procent.

Op de lokale markt zakte Stern Groep 3,7 procent. Het autobedrijf boekte afgelopen jaar minder omzet en winst. Onder meer de strengere Europese emissieregels en hogere kosten zaten de onderneming dwars.

Deutsche Bank won 2,5 procent in Frankfurt. Uit het jaarverslag blijkt dat de topbestuurders van de grootste bank van Duitsland voor het eerst in vier jaar tijd een bonusuitkering hebben gekregen. Deutsche Bank staat momenteel in de schijnwerpers vanwege een mogelijke fusie met Commerzbank.

In Stockholm verloor Swedbank 0,5 procent. De leiding van de Zweedse bank heeft besloten om diepgravender onderzoek te doen naar mogelijke witwaspraktijken in samenwerking met relevante autoriteiten. Swedbank houdt ondanks het onderzoek vertrouwen in topvrouw Birgitte Bonnesen.

De euro was 1,1378 dollar waard, tegen 1,1354 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 59,53 dollar. Brent kostte 0,9 procent minder op 67,28 dollar per vat.