Pinterest heeft de benodigde papieren ingeleverd voor zijn beursgang. Het bedrijf achter de populaire afbeeldingenzoek- en deelsite was achter de schermen al langer bezig met een beursnotering.

Het bedrijf uit San Francisco heeft nog geen exacte datum gegeven voor de stap naar de beurs, maar spreekt in zijn bij beurstoezichthouder SEC ingediende prospectus over ,,zo spoedig als haalbaar”. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat het waarschijnlijk in april zal plaatsvinden.

Hoeveel geld Pinterest van plan is op te halen is evenmin duidelijk. Betrokkenen schatten dat het op een bedrag van rond de 1,5 miljard dollar gaat voor de stukken die worden aangeboden. De totale waarde van het bedrijf zou daarmee uitkomen op zo’n 12 miljard dollar.

Pinterest is een soort digitaal prikbord. De gebruikers kunnen er onder meer afbeeldingen, idee├źn en recepten van andere bronnen op internet vastpinnen. Marktkenners rekenen dat de komende tijd meer grote technologiebedrijven de stap naar de beurs maken.