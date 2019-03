De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met stevige verliezen gesloten. Net als in Europa, waar de beurzen eerder op de dag ook lager sloten, waren beleggers bezorgd over de staat van de mondiale economie na een reeks verontrustende macro-economische cijfers. Eerder deze week kwam de Federal Reserve ook al met mindere economische vooruitzichten. Verder werd vooral uitgekeken naar een nieuwe ronde van handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,8 procent lager op 25.502,32 punten. De brede S&P 500 ging 1,9 procent omlaag naar 2800,71 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 2,5 procent tot 7642,67 punten.

De rente op tienjarige obligaties in de VS dook voor het eerst sinds 2007 onder die van driemaands schuldpapier. Die zogenoemde omgekeerde rentecurve wordt gezien als een teken dat mogelijk een recessie op komst is. Ook in Europa gingen de rentes op tienjarige leningen al omlaag. De rente op tienjarige Duitse staatsleningen dook zelfs voor het eerst in meer dan twee jaar tijd onder de 0 procent.

Vertegenwoordigers van de Amerikaanse handelsdelegatie, die komende week naar Peking afreizen, zouden volgens ingewijden het vooruitzicht van een naderende handelsovereenkomst met China bagatelliseren. Chipbedrijven als Intel en Micron Technology gingen na de winsten van een dag eerder nu duidelijk omlaag. De chipsector is voor zijn omzet voor een groot deel afhankelijk van China. Micron daalde 5,4 procent. Intel noteerde 2,5 procent in het rood.

Dow-zwaargewicht Nike leverde 6,6 procent in. Het sportartikelenconcern kwam met minder dan verwachte kwartaalcijfers op de proppen. Met name op de thuismarkt bleven de prestaties achter. Juweliersketen Tiffany zette afgelopen jaar een recordomzet in de boeken en steeg 3,2 procent, mede door een positieve winstverwachting.

De euro was 1,1298 dollar waard, tegen 1,1290 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,8 procent tot 58,92 dollar. Brent kostte 1,3 procent minder op 66,95 dollar per vat.