Swedbank verdiept onderzoek naar witwasfraude

De leiding van Swedbank heeft besloten in samenwerking met relevante autoriteiten diepgravender onderzoek te doen naar mogelijke witwaspraktijken. Die beslissing nam de bank na consultatie van de Forensic Risk Alliance (FRA), die eerder van de bank de opdracht had gekregen om een onderzoek in eigen huis te doen.

Eerder werd bekend dat de FRA documenten van Swedbank zou gaan doorspitten op zoek naar bewijs dat de bank betrokken zou zijn bij het witwasschandaal bij Danske Bank. Journalisten van het Zweedse tv-programma Uppdrag granskning brachten de link met Swedbank aan het licht en vonden verdachte transacties met tientallen entiteiten.

Swedbank houdt ondanks het onderzoek vertrouwen in topvrouw Birgitte Bonnesen. Vorig jaar werd bekend dat Danske, de grootste bank van Denemarken, van 2007 tot en met 2014 miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen had verwerkt.