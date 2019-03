AEX begint in het rood

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het rood. De zorgen over de wereldwijde economie, de brexitperikelen en de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China hielden de markten opnieuw in hun greep.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,6 procent in de min op 540,70 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 746,45 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.

Staalmaker ArcelorMittal sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,1 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en telecombedrijf KPN waren de enige stijgers, met winsten van 0,8 en 0,1 procent. In de MidKap stond metalenspecialist AMG onderaan met een min van 5 procent. Financieel dienstverlener Intertrust voerde de stijgers aan met een plus van ruim 2 procent na een adviesverhoging door Deutsche Bank.