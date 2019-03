Apple onthult langverwachte streamingdienst

Techreus Apple heeft zijn langverwachte videostreamingdienst uit de doeken gedaan. Dat deed het bedrijf tijdens een van zijn speciale evenementen op het hoofdkantoor met een reeks sterren als regisseur Steven Spielberg, actrices Reese Witherspoon en Jennifer Aniston, Sesamstraatfiguur Pino en programmamaker Oprah.

De streamingdienst, met de naam Apple TV+, is pas dit najaar te bekijken. Prijzen maakte Apple nog niet bekend, wel dat de dienst in meer dan honderd landen beschikbaar komt.

Apple presenteerde ook een eigen tijdschriftenabonnement en een spelletjesabonnement. Bovendien onthulde Apple een eigen creditcard voor de Amerikaanse markt.

De tijdschriften komen beschikbaar in de nieuwsapp Apple News. Gebruikers kunnen ze lezen als ze een abonnement op de dienst Apple News+ nemen. Ze krijgen de artikelen op een speciale manier aangeboden. Er is veel aandacht voor design en het gebruik is afgesteld op gebruikersgemak, aldus het bedrijf. Naast tijdschriften kunnen gebruikers ook nieuws van kranten als Los Angeles Times en The Wall Street Journal lezen.

Apple News+ is vooralsnog alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Later dit jaar volgen Australiƫ en het Verenigd Koninkrijk.

Apple kondigde daarnaast Arcade aan, een abonnementsdienst voor computerspelletjes. Een prijs voor de dienst, die net als de streamingdienst in het najaar komt, noemde Apple niet. Wel liet het bedrijf weten dat Arcade in ruim 150 landen beschikbaar komt.