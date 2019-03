Europese beurzen dringen verliezen terug

De meeste Europese beurzen wisten maandag de eerdere verliezen terug te dringen. Beleggers bleven echter terughoudend door de zorgen over de wereldwijde economie, de brexitperikelen en de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 541,98 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 748,92 punten. De hoofdindex in Parijs verloor 0,1 procent. De DAX in Frankfurt stond nagenoeg vlak na een lichte toename van het Duitse ondernemersvertrouwen.

Londen daalde 0,1 procent. The Sunday Times meldde dat ministers in het Britse kabinet willen dat premier Theresa May direct aftreedt. De opstandige ministers zouden van plan zijn hun politieke baas maandag te confronteren.

Biotechnologieconcern Galapagos sloot de rij bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 3,6 procent. ING Groep, die zijn investeerders maandag bijpraat, voerde de stijgers aan met een winst van 0,9 procent. In de MidKap stond metalenspecialist AMG onderaan met een min van 3 procent. Fitnessketen Basic-Fit ging aan kop met een plus van 1,4 procent. Financieel dienstverlener Intertrust klom 0,7 procent na een adviesverhoging door Deutsche Bank.

Corbion won 0,4 procent. Het speciaalchemieconcern neemt het Braziliaanse Granotec do Brazil over voor 45 miljoen dollar. Granotec is een gespecialiseerde leverancier van voedingsingrediënten voor de Braziliaanse bakkerijsector.

Bij de kleinere bedrijven verloor Accsys 2,6 procent na publicatie van de jaarcijfers. De houtveredelaar liet weten dat de bouw van de fabriek in Hull waarschijnlijk vertraging oploopt. Het bedrijfsresultaat pakt daardoor dit jaar ,,iets” lager uit dan eerder voorspeld.

Inmarsat steeg 8,7 procent in Londen. Een groep investeerders onder leiding van Apax Partners neemt voor 3,4 miljard dollar het Britse satelliettelecombedrijf over. Vorige week werd al bekend dat Inmarsat een voorlopig overnamebod had ontvangen. De Duitse chemiereus Bayer zakte 2 procent na een adviesverlaging door Bank of America Merrill Lynch.

De euro was 1,1316 dollar waard, tegen 1,1290 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde een fractie in prijs tot 59,01 dollar. Brent werd 0,2 procent goedkoper op 66,93 dollar per vat.