ING-baas: bonusregels drempel bij brexitbanen

De strengere bonusregels voor de Nederlandse bankensector vormen een barrière voor het aantrekken van financiële banen na de brexit. Dat zegt ING-topman Ralph Hamers in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times.

Hamers stelt dat de striktere bonusregels in Nederland als afschrikmiddel werken voor banen in de bancaire sector na de brexit. De Nederlandse regels schrijven voor dat de bonus niet hoger mag zijn dan 20 procent van het vaste salaris. In de gehele Europese Unie is dit maximaal 100 procent van het vaste salaris.

Volgens Hamers zal Nederland hierdoor de race verliezen als het gaat om het winnen van werkgelegenheid na het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Nederland is in een concurrentiestrijd verwikkeld met steden als Frankfurt, Parijs en Dublin bij het binnenhengelen van financiële bedrijven en werknemers die Londen verlaten vanwege de brexit.