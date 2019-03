Kleine uitslagen bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met zeer beperkte uitslagen geopend, na de stevige koersverliezen op vrijdag. Beleggers op Wall Street bleven terughoudend door zorgen over de afzwakkende wereldeconomie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent hoger op 25.547 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2802 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,1 procent omlaag tot 7637 punten.

Deze week vertrekt er weer een Amerikaanse delegatie naar China voor overleg over een handelsdeal. Maar China lijkt niet van plan op alle Amerikaanse eisen in te gaan. De Chinezen zouden extra zekerheden willen dat de handelsbarrières die door de Amerikaanse president Donald Trump zijn opgelegd ook weer worden opgeheven. Onder meer digitale handel is naar verluidt een punt waarover de partijen het maar niet eens kunnen worden.

Daarnaast verwerkt Wall Street het nieuws dat tijdens de Amerikaanse presidentscampagne van 2016 er geen sprake was van een heimelijke samenspanning tussen het campagneteam van Trump en Rusland. De president vindt dat hij ,,volledig is vrijgepleit” nu de belangrijkste conclusies van het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller naar buiten zijn gebracht.

Nike won 0,9 procent ondanks een boete van 12,5 miljoen euro van de Europese Commissie voor het sportartikelenbedrijf. Volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) verbood het bedrijf licentiehouders om producten waar Nike de exclusieve rechten van heeft, zoals spullen van FC Barcelona, in het buitenland of online te verkopen.

Ook Apple (plus 0,2 procent) kon op aandacht rekenen. Het techbedrijf gaat later op de dag op een speciaal evenement naar verwachting een videostreamingdienst lanceren om onder meer de concurrentie aan te gaan met Netflix.